Оккупанты ударили по Днепропетровщине дронами и тяжелой артиллерией

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

После того, как ВСУ сбили вражеский дрон, оккупанты запустили еще один.

"Дрон-камикадзе попал по Марганецкой громаде на Никопольщине", - написал Лысак.

"Туда же российская армия ударила и из тяжелой артиллерии", - добавил он.

По его словам, последствия атак уточняются, но известно, что пострадавших среди мирных жителей нет.