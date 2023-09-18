Оккупанты ударили по Днепропетровщине дронами и тяжелой артиллерией
18 сентября российская оккупационная армия направила по Днепропетровщине два БПЛА, один из них сбили Силы обороны, его тип уточняется
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
После того, как ВСУ сбили вражеский дрон, оккупанты запустили еще один.
"Дрон-камикадзе попал по Марганецкой громаде на Никопольщине", - написал Лысак.
"Туда же российская армия ударила и из тяжелой артиллерии", - добавил он.
По его словам, последствия атак уточняются, но известно, что пострадавших среди мирных жителей нет.
- По данным ОВА, в ночь на 18 сентября враг атаковал Никопольщину 4 раза . Из тяжелой артиллерии бил по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам. В результате атаки повреждено коммунальное предприятие, одно хозяйственное сооружение уничтожено, 6 – разрушены. Побиты 5 частных домов, солнечные панели. Обошлось без человеческих жертв. Кроме того, под утро над областью сбили 2 крылатые ракеты.
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