Оккупанты ударили по детскому саду на Херсонщине
Российские оккупанты днем 17 марта обстреляли село Велетенское Белозерской громады на Херсонщине. Под вражеский удар попал детский сад
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Из-за вражеского удара повреждено здание детского сада. В частных домах выбиты окна, повреждены забор и бетонные ворота", - говорится в сообщении.
Обошлось без пострадавших.
- В Калиновской громаде на Херсонщине на российской мине подорвался 57-летний мужчина, собиравший дрова. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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