Оккупанты ударили по Авдеевскому коксохимическому заводу и Константиновке: есть раненые
Армия РФ обстреляла Константиновку в Донецкой области, в результате чего были ранены три человека. Также оккупанты попали ракетами по Авдеевскому коксохимическому заводу
Об обстреле Константиновки "Суспільному" рассказал начальник Константиновской МВА Алексей Рослов.
"В 12:50 был один прилет по частному сектору Константиновки. Предварительно в результате обстрела ранения получили три человека, один из них в тяжелом состоянии", — сказал он.
По словам чиновника, удар армия РФ нанесла в тот же район, что и сегодня ночью и вчера днем, количество поврежденных домов пока неизвестно. Тип оружия устанавливают.
В то же время глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил "Суспільному" об обстреле ракетами Коксохима. Он отметил, что около 13:13 зафиксировали удар двумя ракетами. Попадание одной было в склад хранения нафталина, горят остатки. Люди не пострадали.
- 27 сентября российские террористы обстреляли города Константиновка, Торецк и поселок Калиновцы Донецкой области. В результате вражеских атак погиб человек, еще 4 получили ранения.
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