Оккупанты ударили по Авдеевскому коксохимическому заводу и Константиновке: есть раненые

Об обстреле Константиновки "Суспільному" рассказал начальник Константиновской МВА Алексей Рослов.

"В 12:50 был один прилет по частному сектору Константиновки. Предварительно в результате обстрела ранения получили три человека, один из них в тяжелом состоянии", — сказал он.

По словам чиновника, удар армия РФ нанесла в тот же район, что и сегодня ночью и вчера днем, количество поврежденных домов пока неизвестно. Тип оружия устанавливают.

В то же время глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил "Суспільному" об обстреле ракетами Коксохима. Он отметил, что около 13:13 зафиксировали удар двумя ракетами. Попадание одной было в склад хранения нафталина, горят остатки. Люди не пострадали.