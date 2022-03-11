Оккупанты ударили по аэропорту Ивано-Франковска
В пятницу, 11 марта, российские захватчики нанесли удары по аэропорту Ивано-Франковска
Об этом сообщил в обращении в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.
"К сожалению, система тревоги, которая есть у ВСУ, не сработала, происходят взрывы в нашем аэропорту", - сказал Марцинкив.
Городской голова подчеркнул, что система оповещения является армейской и не контролируется местной властью. Марцинкив подчеркнул, что причины сбоя системы будут исследованы.
Мэр также попросил людей по возможности уехать с территории вблизи аэропорта.
Кроме того, Марцинкив попросил очевидцев не распространять фото и видео с места событий, чтобы не дать оккупантам информацию, которой они могли бы воспользоваться для дальнейшей агрессии.
"Внимание! Не выставляйте фото и видео мест взрывов! Помогаете врагу, сдаете локации! Разбираемся, почему не сработала система тревоги. Жители Криховцов, Чукаловки, Опришевцев! Не выезжайте сейчас из дома и не перемещайтесь в ближайшее время по территории ваших районов! Пока держитесь дома ради вашей безопасности!" – написал Марцинкив в Telegram.
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