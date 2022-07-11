Об этом передает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в телеграмм .

"Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской. Попали прямо по селам - Новосеменовке и Марьянскому", - отметил он.

В деревнях есть разрушение жилья. Задело и скот.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также подтвердил вражеские удары по общинам.

"Под вражеский огонь "ураганами" попало село Марьянское в Зеленодольской ТО: там поврежден дом, из людей никто не пострадал. Кроме этого, в результате попадания снаряда в сарай пострадал скот, который выращивали на убой осенью. Несколько животных погибло", - написал Лукашук.

Он рассказал, что враг ударил по Новосеменовке в Апостоловской общине. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения трактора, окон в жилых домах, хозяйственного сооружения.

В других районах Днепропетровщины ночь на 11 июля прошла спокойно.

В течение 10 июля российские военные обстреляли Зеленодольскую, Апостоловскую и Великомихайловскую общины на Днепропетровщине.

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