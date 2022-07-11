Оккупанты ударили из РСЗО по двум общинам Криворожья: попали в дом и сарай со скотом
Российские войска били по Апостоловской и Зеленодольской общин на Днепропетровщине из реактивных систем залпового огня
Об этом передает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в телеграмм .
"Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской. Попали прямо по селам - Новосеменовке и Марьянскому", - отметил он.
В деревнях есть разрушение жилья. Задело и скот.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также подтвердил вражеские удары по общинам.
"Под вражеский огонь "ураганами" попало село Марьянское в Зеленодольской ТО: там поврежден дом, из людей никто не пострадал. Кроме этого, в результате попадания снаряда в сарай пострадал скот, который выращивали на убой осенью. Несколько животных погибло", - написал Лукашук.
Он рассказал, что враг ударил по Новосеменовке в Апостоловской общине. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения трактора, окон в жилых домах, хозяйственного сооружения.
В других районах Днепропетровщины ночь на 11 июля прошла спокойно.
- В течение 10 июля российские военные обстреляли Зеленодольскую, Апостоловскую и Великомихайловскую общины на Днепропетровщине.
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