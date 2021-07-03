Оккупанты ударили из артиллерии по частным домам в Водяном
Российские оккупационные войска осуществили артиллерийский обстрел частных домов в Водяном
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В четверг, 1 июля, в период с 15:35 до 16:20, зафиксирован обстрел со стороны позиций вооруженных формирований РФ, находящихся в районе временно оккупированного населенного пункта Заиченко в направлении населенного пункта Водяное.
В ходе верификации, проведенной УССЦКК, выявлены факты применения кремлевскими наемниками артиллерийских систем калибра 120 мм, что привело к разрушению частной собственности в населенном пункте Водяное.
Результаты анализа фрагментов от снарядов свидетельствуют о применении оккупантами боеприпасов типа ЗОФ49 российского производства со взрывателем 3В35, которые являются основными для самоходных орудий типа 2С23 "Нона-СВК" и не находятся на вооружении ВС Украины.
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