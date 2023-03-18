Оккупанты ударили дронами по критической инфраструктуре на Днепропетровщине, в Новомосковске прогремели взрывы
Вечером 17 марта российские захватчики применили ударные беспилотники по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской области.
Об этом сообщает в Facebook воздушное командование "Восток".
"Противником применены ударные БПЛА (вероятно Shahed-131/136) с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области. Три из них уничтожены силами и средствами подразделений ПВК "Восток" в Днепровском районе", - говорится в сообщении.
Кроме того, мэр Новомосковска Днепропетровской области Сергей Резник сообщил в Telegram о взрывах в городе.
"Взрывы в городе. Не распространяйте информацию о месте взрывов и не публикуйте съемки. Сотрудники ГСЧС работают над устранением последствий атак", - написал Резник.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил в Telegram, что в Новомосковске в объект критической инфраструктуры попали два беспилотника.
"2 БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения. Работают все службы. Последствия атаки уточняются", - написал Лысак.
Ранее в этот день Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львово-Беловой в связи с депортацией Россией украинских детей с временно оккупированных территорий.
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