Об этом сообщает в Facebook воздушное командование "Восток".

"Противником применены ударные БПЛА (вероятно Shahed-131/136) с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области. Три из них уничтожены силами и средствами подразделений ПВК "Восток" в Днепровском районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр Новомосковска Днепропетровской области Сергей Резник сообщил в Telegram о взрывах в городе.

"Взрывы в городе. Не распространяйте информацию о месте взрывов и не публикуйте съемки. Сотрудники ГСЧС работают над устранением последствий атак", - написал Резник.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил в Telegram, что в Новомосковске в объект критической инфраструктуры попали два беспилотника.

"2 БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения. Работают все службы. Последствия атаки уточняются", - написал Лысак.

Ранее в этот день Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львово-Беловой в связи с депортацией Россией украинских детей с временно оккупированных территорий.