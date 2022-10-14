Оккупанты ударили четырьмя ракетами по Харькову
Около часа дня 14 октября российские захватчики обстреляли Харьков
Об этом информирует в телеграмме городской голова Игорь Терехов .
О "Четыре прилета в Харькове".
Через минуту городской голова сообщил о новых взрывах.
Воздушная тревога в Харьковской области началась в 13:13 и сейчас продолжается. Предварительные сигналы звучали с 12:48 до 13:08.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призывает не покидать укрытий.
"Вниманию жителей Харьковщины: не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях. оккупанты наносят удары по Харькову", - написал Синегубов.
- 10 октября в Харькове, Житомире, Хмельницкой, Львовской и Полтавской областях из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом, в ряде населенных пунктов проблемы со связью.
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- 12 октября россияне обстреляли четыре района Харьковщины, ранив двух мужчин - 62-летнего в Изюмском районе и 59-летнего в Купянском.
- В четверг, 13 октября, в результате обстрелов Россией Харьковской области двое подростков получили ранения.
- В сутки 13 октября российские захватчики обстреляли Харьковскую область. Сообщается, что поврежденная инфраструктурная, есть пострадавшие.
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