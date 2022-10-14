Оккупанты ударили четырьмя ракетами по Харькову

Об этом информирует в телеграмме городской голова Игорь Терехов .

О 13:14 мэр написал о попадании российских ракет на территории города: "Четыре прилета в Харькове".

Через минуту городской голова сообщил о новых взрывах.

Воздушная тревога в Харьковской области началась в 13:13 и сейчас продолжается. Предварительные сигналы звучали с 12:48 до 13:08.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призывает не покидать укрытий.

"Вниманию жителей Харьковщины: не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях. оккупанты наносят удары по Харькову", - написал Синегубов.

10 октября в Харькове, Житомире, Хмельницкой, Львовской и Полтавской областях из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом, в ряде населенных пунктов проблемы со связью.

Около полудня 13 октября российские кафиры выпустили три ракеты в сторону Харькова, впрочем, две из них не долетев самоликвидировались, а третья - попала в многоэтажку в Белгороде.

12 октября россияне обстреляли четыре района Харьковщины, ранив двух мужчин - 62-летнего в Изюмском районе и 59-летнего в Купянском.

В четверг, 13 октября, в результате обстрелов Россией Харьковской области двое подростков получили ранения.

В сутки 13 октября российские захватчики обстреляли Харьковскую область. Сообщается, что поврежденная инфраструктурная, есть пострадавшие.