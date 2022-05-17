Оккупанты ударили авиацией по заводу Knauf на Донетчине
Российские захватчики нанесли авиаудар по предприятию, производившему стройматериалы Knauf Украина в Соледаре Бахмутского района Донецкой области
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Важное для области предприятие – Knauf Украина – было атаковано сегодня российской авиацией. От ударов пострадали помещения предприятия, вспыхнул пожар.
Спасатели ГСЧС пытаются его обуздать", - написал Кириленко.
По данным главы ОВА, люди в результате авиаудара не пострадали. В то же время Кириленко подчеркнул, что завод не имел никакого военного значения.
"В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они умышленно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями. Но они не учли того, насколько заядлые украинцы. Выстоим. Выборем. Отстроим", - написал Кириленко.
Пользователи соцсетей публикуют видео, где можно увидеть большой столб черного дыма над Соледаром.
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