Оккупанты ударили артиллерией по двум общинам в Николаевской области

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера, 27 февраля, в 11:05, 16:05, 16:40, 18:23 и сегодня утром, 28 февраля, в 06:59 враг наносил удары из РСЗО и других видов артиллерии по акватории Очаковской общины и побережью Куцурубской ", – рассказал он.

По его словам, пострадавших нет. Кроме того, как добавил Ким, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.