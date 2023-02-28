Оккупанты ударили артиллерией по двум общинам в Николаевской области
28 февраля российские оккупанты обстреляли две общины Николаевской области - Очаковскую и Куцурубскую
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Вчера, 27 февраля, в 11:05, 16:05, 16:40, 18:23 и сегодня утром, 28 февраля, в 06:59 враг наносил удары из РСЗО и других видов артиллерии по акватории Очаковской общины и побережью Куцурубской ", – рассказал он.
По его словам, пострадавших нет. Кроме того, как добавил Ким, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- Утром 27 февраля российские войска вывели в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный 4 "калибрами". Есть высокая вероятность ракетных ударов.
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