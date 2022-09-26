Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Удары пришлись по 4 общинам – Никопольскому, Марганецкому, Красногригоревскому и Мировскому.

Резниченко сообщает, что по Никополю попали трижды. В городе повреждены почти 40 домов, более 20 хозяйственных построек, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередачи. Обесточенные дома почти 3 тыс. семей, энергетики уже работают.

Масштабы разрушений в других общинах еще выясняются. Предварительно пострадавших нет.