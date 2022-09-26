Оккупанты ударили 130 снарядами по Днепропетровщине: в Никополе повреждены почти 40 домов и линии электропередачи
Ночью 26 сентября россияне 9 раз ударили ракетами по днепропетровским общинам, в общей сложности было выпущено 130 снарядов. В Никополе повреждены почти 40 домов и линии электропередачи
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Удары пришлись по 4 общинам – Никопольскому, Марганецкому, Красногригоревскому и Мировскому.
Резниченко сообщает, что по Никополю попали трижды. В городе повреждены почти 40 домов, более 20 хозяйственных построек, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередачи. Обесточенные дома почти 3 тыс. семей, энергетики уже работают.
Масштабы разрушений в других общинах еще выясняются. Предварительно пострадавших нет.
- В ночь на 25 сентября кафиры выпустили по трем общинам Никопольского района более 170 снарядов из "градов" и ствольной артиллерии.
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