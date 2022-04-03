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Оккупанты убили старосту села на Киевщине Ольгу Сухенко, 11 глав местных общин находятся в плену

3 апреля, 2022 воскресенье
10:43
война с Россией

Вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук заявили, что российские оккупанты на Киевщине убили захваченную в плен старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко

Об этом Верещук сообщила в telegram.

По ее словам, 2 апреля после освобождения от оккупантов территории Киевской области стало известно об убийстве старосты Мотыжин Ольги Сухенко.

"К сожалению, она была убита в плену российскими извергами. Это военное преступление. Виновные будут обязательно наказаны в соответствии с международным гуманитарным правом", - заверила Верещук.

Она добавила, что на 3 апреля в плену находится 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

"Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданских гражданах, все возможные организации - МККК, ООН и т.д., и требуем от всех сделать все возможное для возвращения наших гражданских, священников, мэров городов, журналистов и активистов Мы боремся за них и призываем делать это других", - отметила Верещук.

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убийство
мирные жители
гражданские
Ирина Верещук
воєнні злочини Росії
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