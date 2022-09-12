Об этом сообщил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельников на брифинге Медиацентра в понедельник, 12 сентября.

"Полной информации о количестве погибших местных жителей пока нет. Как и по всей оккупированной территории, россияне совершали военные преступления и пытались их скрыть. По меньшей мере, тысяча местных жителей погибла в результате военных действий", - сказал Стрельник.

Однако Изюмский городской совет считает, что реальные цифры пострадавших жителей гораздо больше, поскольку оккупанты разрушили все учреждения здравоохранения.

"Доступ к лекарству был ограничен. россияне разграбили все аптеки... Сейчас в освобожденном Изюме остро стоит вопрос обеспечения лекарствами и госпитализация тяжело больных и раненых", - добавил Стрельник.

По состоянию на 12 сентября в освобожденном от российских кафиров Изюме Харьковской области уничтожено 80% инфраструктуры. В настоящее время в городе находится около 10 тыс. жителей.

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