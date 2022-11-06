Оккупанты убили на Донетчине одного гражданского, ранили еще троих

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Еще 3 человека в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – пишет он.

Кириленко также добавляет, что с 24 февраля россияне убили 1164 мирных жителей Донбасса и ранили еще 2543.

С вечера 5 ноября и ночью оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровщины, ранили 9-летнюю девочку и нанесли значительные разрушения.