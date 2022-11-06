Оккупанты убили на Донетчине одного гражданского, ранили еще троих
В течение суток 5 ноября от действий оккупантов в Торецке Донецкой области погиб еще один гражданский человек
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Еще 3 человека в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – пишет он.
Кириленко также добавляет, что с 24 февраля россияне убили 1164 мирных жителей Донбасса и ранили еще 2543.
- С вечера 5 ноября и ночью оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровщины, ранили 9-летнюю девочку и нанесли значительные разрушения.
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