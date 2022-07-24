Оккупанты убили двух мирных жителей на Донетчине, – глава ОВА
Еще два человека в результате вражеских обстрелов получили ранения
Об этом сообщил в ТГ-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
В субботу, 23 июля, российские войска убили еще двух мирных жителей Донбасса. Один человек погиб в Авдеевке, еще один в Торецке. Два человека ранены.
В то же время устанавливается количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Добавим, за 22 июля в Донецкой области россияне разрушили 52 гражданских объекта и ранили 9 мирных жителей.
- 22 июля Россия обстреляла жилые кварталы Славянска кассетными боеприпасами.
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