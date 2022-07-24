Об этом сообщил в ТГ-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

В субботу, 23 июля, российские войска убили еще двух мирных жителей Донбасса. Один человек погиб в Авдеевке, еще один в Торецке. Два человека ранены.

В то же время устанавливается количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Добавим, за 22 июля в Донецкой области россияне разрушили 52 гражданских объекта и ранили 9 мирных жителей.

22 июля Россия обстреляла жилые кварталы Славянска кассетными боеприпасами.