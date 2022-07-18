Оккупанты убили двух гражданских на Донбассе за 17 июля

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в телеграмм .

"За 17 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще 10 человек получили ранения", - отметил он.

Однако пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

С начала полномасштабного вторжения 625 человек погибли, 1608 - ранены.

По состоянию на утро 18 июля ВСУ отразили штурм оккупантов в районах Верхнекаменского, Спорного, Серебрянки, Каменки, Новомихайловки и Угледара. Продолжаются бои у Григоровки.

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