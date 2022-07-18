Оккупанты убили двух гражданских на Донбассе за 17 июля
Российские войска во время обстрела Донбасса убили двух мирных жителей, еще 10 получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в телеграмм .
"За 17 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще 10 человек получили ранения", - отметил он.
Однако пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
С начала полномасштабного вторжения 625 человек погибли, 1608 - ранены.
- По состоянию на утро 18 июля ВСУ отразили штурм оккупантов в районах Верхнекаменского, Спорного, Серебрянки, Каменки, Новомихайловки и Угледара. Продолжаются бои у Григоровки.
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