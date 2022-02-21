Оккупанты убили двух бойцов ООС и мирного жителя, еще четверо украинских военных ранены

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



"Около 17:20 в поселке Новолуганское снаряд попал в квартиру во втором этаже, также под огнем оказалось бывшее общежитие, где сейчас функционируют магазины. Погиб 51-летний житель поселка. Поврежден газопровод", - говорится в сообщении.



На месте работает следственно-оперативная группа и руководство Бахмутского райотдела полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).





"В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация - ст. 258 УК (террористический акт). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщают в пресс-службе.











В полиции сообщают, что за сутки зафиксировали восемь повреждений инфраструктуры в результате обстрелов россиян. Без электроснабжения и воды остались около 43 тыс. жителей.



"Без водоснабжения осталась Авдеевка и окрестные села, а также Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое. Электроснабжение отсутствует в Красногоровке, а также двух населенных пунктах вблизи Торецка - Дружба и Озаряновка", - говорится в сообщении.

















Напомним, Украина возбудила уголовные дела за "эвакуацию" людей из ОРДЛО и отлов "призывников".