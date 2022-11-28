Оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области, еще 4 ранены
В течение 27 ноября оккупанты убили 2 гражданских в Курахово, что на Донетчине, еще 4 человека в области получили ранения
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.
Всего за время полномасштабного вторжения в Донецкой области было ранено 2646 гражданских, а убито - 1230. Это не считая жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых установить невозможно.
- 27 ноября из-за вражеских обстрелов Донетчины под поражением оказались 4 жилых дома в Курахово. Известно о двух погибших, еще один человек получил ранения.
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