Оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области, еще 4 ранены

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

Всего за время полномасштабного вторжения в Донецкой области было ранено 2646 гражданских, а убито - 1230. Это не считая жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых установить невозможно.

27 ноября из-за вражеских обстрелов Донетчины под поражением оказались 4 жилых дома в Курахово. Известно о двух погибших, еще один человек получил ранения.

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