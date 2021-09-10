Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: запускали беспилотники и стреляли из гранатометов
С начала суток, 10 сентября, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
В районе населенного пункта Попасная оккупанты вели прицельный огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской и Донецкой областях зафиксирован пролет двух враждебных беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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