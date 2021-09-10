Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: запускали беспилотники и стреляли из гранатометов

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Попасная оккупанты вели прицельный огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской и Донецкой областях зафиксирован пролет двух враждебных беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.



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