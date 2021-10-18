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Главная война с Россией Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: запускали беспилотник и стреляли из гранатометов

Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: запускали беспилотник и стреляли из гранатометов

18 октября, 2021 понедельник
17:57
война с Россией беспилотник

В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня на Донбассе

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Позиции украинских воинов вблизи Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь.
 

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