Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: запускали беспилотник и стреляли из гранатометов
В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня на Донбассе
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Позиции украинских воинов вблизи Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь.
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