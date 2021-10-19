Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из запрещенного оружия

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцева оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов вблизи Гранитного враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь.

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