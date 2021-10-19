Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из запрещенного оружия
В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня на Донбассе, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Зайцева оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Позиции украинских воинов вблизи Гранитного враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь.
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