Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из гранатометов и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Вблизи Водяного, что у Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на 07:00, 23 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В частности, вблизи опытно враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.