Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из гранатометов и стрелкового оружия
22 июля российские оккупационные войска трижды нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Вблизи Водяного, что у Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
По состоянию на 07:00, 23 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В частности, вблизи опытно враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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