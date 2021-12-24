Оккупанты трижды нарушили "режим тишины" на фронте: стреляли возле Новозвановки, Марьинки и Катериновки

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм российские наемники били рядом с Марьинкой.

В сторону Новозвановки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки оккупационные войска стреляли из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь в украинской армии за сутки нет.

Военнослужащие Объединенных сил открыли ответный огонь и заставили российских оккупантов прекратить обстрелы.

Напомним, в среду, 22 декабря, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны договорились вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.



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