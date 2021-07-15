Оккупанты три раза нарушили "тишину" на Донбассе: ранены трое украинских военных
С начала этого периода, 15 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы.
В результате обстрелов двое военных получили ранения, один - боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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