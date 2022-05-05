Об этом сообщает заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар "Калина" в своем видеообращении.

В очередной раз россияне нарушили обещание по поводу перемирия и не дали возможности эвакуировать гражданских лиц из подвалов завода. Паламар призвал к помощи в эвакуации мировое сообщество.



"Лично обращаюсь к Верховному главнокомандующему, чтобы позаботился о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения", - говорит он.





Информацию также подтвердил в комментарии Общественному председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Он добавляет, что оккупанты используют артиллерию, авиацию и другую технику – раненых становится все больше, а периметр сокращается.