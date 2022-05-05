Оккупанты третий день активно штурмуют "Азовсталь", бои идут на территории завода, - Азов
Третий день идет штурм, захватчики прорвались на Азовсталь и нарушают режим тишины, срывая эвакуацию гражданских
Об этом сообщает заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар "Калина" в своем видеообращении.
В очередной раз россияне нарушили обещание по поводу перемирия и не дали возможности эвакуировать гражданских лиц из подвалов завода. Паламар призвал к помощи в эвакуации мировое сообщество.
"Лично обращаюсь к Верховному главнокомандующему, чтобы позаботился о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения", - говорит он.
Информацию также подтвердил в комментарии Общественному председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Он добавляет, что оккупанты используют артиллерию, авиацию и другую технику – раненых становится все больше, а периметр сокращается.
- По словам Верещук, на Азовстали находятся более 40 военных с тяжелыми ранениями
- 4 мая Генштаб сообщал, что оккупанты возобновили наступление на Азовсталь, однако успеха не имеют.
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