Оккупанты требуют переводить школы Херсонщины на российскую программу: из 60 директоров согласились двое

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли только двое. Соответственно, им поручено провести собрание своих педколлективов и заставить подчиненных переоформиться по российскому законодательству заключив договоры с оккупационной администрацией", – говорится в сообщении ГУР.

Такое же собрание провели с работниками Херсонской дирекции железнодорожных перевозок Укрзализныци. Представители оккупационной администрации сообщили железнодорожникам, что будут выплачивать деньги только работникам, которые пойдут на сотрудничество. Разведчики сообщают, что размер выплат будет вдвое меньше действующих зарплат Укрзализныци.

"Очевидно, что у оккупационной администрации Херсона нет достаточных финансовых ресурсов по обеспечению жизнедеятельности города в условиях оккупации. К тому же в ближайшей перспективе поступление этих финансовых ресурсов не планируется", – говорится в сообщении ГУР.

Кроме того, управление сообщает о продаже в Херсоне sim-карт российских мобильных операторов, во время которых продавцы фотографируют первую и вторую страницу паспортов граждан Украины.

Напомним, жителей оккупированного Херсона россияне планируют вывозить в Мариуполь для восстановления города и сбора тел погибших в обмен на еду.

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