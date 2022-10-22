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Оккупанты требуют от жителей Херсона покинуть сегодня город

22 октября, 2022 суббота
15:37
война с Россией

Созданная российскими захватчиками "администрация Херсонской области" в субботу, 22 октября 2022 г., заявила о необходимости срочного выезда из Херсона гражданских лиц. Сделать это нужно до конца дня, говорят оккупанты

Учитывая повреждение автомобильного Антоновского моста, соединяющего Херсон с Олешками, покинуть город якобы можно водным путем. Такой призыв размещен на ТГ-канале российской администрации оккупированной части Херсонщины.

"Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации сегодня должны переправиться на левый берег Днепра", - отмечают российские захватчики.

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Причинами такого обращения названа "напряженная ситуация на фронте, повышенная опасность массированных обстрелов города и угроза террористических атак".

Как отмечается, "выехать на левый берег Днепра можно из Ричпорта, который находится по адресу: Одесская площадь, 4". "Отсюда уходят речные катера в г. Олешки", - говорят россияне.

Справка

По состоянию на 22 октября, Херсон остается единственным украинским областным центром, взятым под контроль Россией после начатого 24 февраля полномасштабного вторжения.

Город расположен на правом берегу Днепра, где защитниками Украины ведутся активные наступательные действия. При этом все большая часть русского войска берется там в окружение или уничтожается.

Олешки, через которые пытаются бежать оккупанты и коллаборанты, находятся на левом берегу Днепра.

Левобережная часть Херсона пока под полным контролем захватчиков.

Как обращают внимание политологи, потеря Херсона – вслед за потерей Харьковщины и неспособностью россиян в начале года взять штурмом Киев и такие областные центры как Чернигов и Сумы, – будет означать фиаско Путина.

После Херсона армия Украины откроет себе путь в Крым.

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