Оккупанты требуют деньги с волонтеров, которые пытаются эвакуировать жителей левобережной Херсонщины
На Херсонщине российские оккупанты требуют деньги с волонтеров, которые пытаются эвакуировать местных жителей левого берега
Об этом 9 июня сообщил временный исполняющий обязанности директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Михаил Гриб в телемарафоне.
Чиновник отвечал на вопросы журналистки о том, что волонтеры готовы забрать людей из оккупированного города Олешки, но россияне требуют за это деньги.
"Я подтверждаю эту информацию. К сожалению, у ГСЧС нет возможности [туда добраться, - ред.] - нас сразу обстреляют. Волонтеры нам докладывают, что проходят, но проходят именно по такой схеме", - заявил Гриб.
Также он добавил, что ГСЧС контролирует всю ситуацию и оказывает помощь местным жителям.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
- 9 июня СБУ обнародовала перехват, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ.
- Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь .
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