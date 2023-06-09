Об этом 9 июня сообщил временный исполняющий обязанности директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Михаил Гриб в телемарафоне.

Чиновник отвечал на вопросы журналистки о том, что волонтеры готовы забрать людей из оккупированного города Олешки, но россияне требуют за это деньги.

"Я подтверждаю эту информацию. К сожалению, у ГСЧС нет возможности [туда добраться, - ред.] - нас сразу обстреляют. Волонтеры нам докладывают, что проходят, но проходят именно по такой схеме", - заявил Гриб.

Также он добавил, что ГСЧС контролирует всю ситуацию и оказывает помощь местным жителям.