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Оккупанты только за сутки разместили на линии фронта 257 единиц техники

16 января, 2022 воскресенье
10:24
Новости

На Донбассе за минувшие сутки российские наемники разместили 275 единиц военной техники с нарушением Минских договоренностей

Об этом утром воскресенья, 16 января 2022 года, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), передает Еспресо.TV.

Как заявляется, техника размещена россиянами с нарушением Минских договоренностей.

В СЦКК отметили, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями российской армии и наемников.

"Да, велся огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат пролетал над районом Васильевка. Во время этого полета БПЛА СММ малого радиуса действия также испытал влияние помех сигнала GPS. Кроме того, БПЛА СММ малого радиуса действия сигнала GPS во время полетов над районами вблизи Васильевки, Каштанового и Калинового", – рассказали в СЦКК.


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