Оккупанты только за сутки разместили на линии фронта 257 единиц техники
На Донбассе за минувшие сутки российские наемники разместили 275 единиц военной техники с нарушением Минских договоренностей
Об этом утром воскресенья, 16 января 2022 года, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), передает Еспресо.TV.
Как заявляется, техника размещена россиянами с нарушением Минских договоренностей.
В СЦКК отметили, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями российской армии и наемников.
"Да, велся огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат пролетал над районом Васильевка. Во время этого полета БПЛА СММ малого радиуса действия также испытал влияние помех сигнала GPS. Кроме того, БПЛА СММ малого радиуса действия сигнала GPS во время полетов над районами вблизи Васильевки, Каштанового и Калинового", – рассказали в СЦКК.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.86
Покупка 27.86Продажа 28.15
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное