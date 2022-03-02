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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты теряют боеспособность и боятся прямого контакта с ВСУ, а Украине все больше помогают другие государства, - Резников

Оккупанты теряют боеспособность и боятся прямого контакта с ВСУ, а Украине все больше помогают другие государства, - Резников

2 мартa, 2022 среда
09:43
война с Россией Алексей Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне боятся прямого контакта с ВСУ и обстреливают мирные города, а Украина получает все больше вооружения от других стран

Об этом он написал в фейсбуке.

По словам Алексея Резникова, характер войны меняется. Россиянам все хуже удается удерживать боеспособность своих подразделений. Об этом свидетельствуют сдачи в плен групп русских солдат и офицеров, отказы продолжать наступление. Также родственники убитых и пленных захватчиков  выходят на протесты в РФ. Министр отметил, что "тотальная ложь российской пропаганды дает трещины".

Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов.
Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО роддомов – это трусливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго", - подчеркнул Алексей Резников.

Обстрел мирного Житомира он назвал попыткой отомстить за успешное выполнение 95-й бригадой задачи в ООС. Оккупанті целились по казармам бригады и по жилым домам рядом. Глава Минобороны отметил, что нападениями на женщин и детей украинских военных Кремль достигнет отнюдь не того результата, к которому стремится.

От оккупантов страдают многие города, но больше всего - Харьков, Мариуполь и Херсон.

"Это лишнее доказательство того, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в голове у гостки маньяков, пока держащих власть в России.
А есть украинские граждане, которые говорят на разных языках, ходят в разные церкви и молитвенные дома и вместе оказывают героическое сопротивление российским оккупантам. И мы обязательно победим!" – заверил министр.

Он отметил, что разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином и американские военные "в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа".

"Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые эту помощь оказывают. Присоединяются даже те, в отношении которых это представлялось невозможным", - отметил Алексей Резников.

Он сообщил, что в Украину прибыли и стали на боевое дежурство новые байрактары. Также страна получит больше стингеров.

По словам министра, Европа превращается в тыл Украины и поставляет критически необходимое для обороны, а страна находится "на передовой свободного мира".

"Горжусь каждым, кто сегодня защищает свой дом от российского нашествия.
Склоняю голову по тем, кто отдал свою жизнь. После победы мы почтим их память так, чтобы и через века украинцы чтили героев Гостомеля, Херсона, Чернигова, Сум, Счастья, Волновахи, Харькова, Мариуполя, Ахтырки и других городов, как мы чтим наших героических предков, начиная от летописных князей" , - отметил Алексей Резников.

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Новости
обстрелы
Алексей Резников
США
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