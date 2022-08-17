Оккупанты терпят потери, деморализованы, совершают саботаж и членовредительство, - Генштаб
В войне с Украиной российские оккупанты понесут потери, часто совершают саботаж и прибегают к членовредительству из-за деморализации
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Российские оккупанты понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность избежать боевых действий - пытаются сымитировать легкое ранение, прибегают к членовредительству и разнообразным симуляциям. Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно, когда это касается наступательных действий. Верим в ВСУ! Вместе победим!" - пишут в отчете Генштабе.
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