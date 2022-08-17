Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Российские оккупанты понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность избежать боевых действий - пытаются сымитировать легкое ранение, прибегают к членовредительству и разнообразным симуляциям. Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно, когда это касается наступательных действий. Верим в ВСУ! Вместе победим!" - пишут в отчете Генштабе.

17 августа стало известно, что на Сиверском направлении россияне работают над тем, чтобы улучшить фортификационное оборудование позиций.

Российский агрессор имеет частичный успех в продвижении в направлении Новомихайловки Запорожской области.

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