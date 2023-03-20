Оккупанты терпят огромные потери и обустраивают все больше фронтовых госпиталей, - Генштаб
Российская армия терпит потери и обустраивает новые фронтовые госпитали. В частности, на временно оккупированной части Запорожской области рашисты привозят раненых в КамАЗах
Об этом информирует Генштаб ВСУ .
"Продолжая нести огромные потери, российские захватчики обустраивают все больше своих госпиталей вдоль линии столкновения. Так, в населенном пункте Розовка временно оккупированной территории Запорожской области, в здании местной больницы расположено одно из таких заведений оккупантов", - пишут военные.
Сообщается, что за минувшие сутки туда привезли около 50 тяжелораненых российских военных.
Также в селе Высокое Запорожской области в здании местной школы рашисты обустроили клинику. 19 марта было завезено также "большое количество тяжелораненых". В Генштабе количество не уточняют, но подчеркивают, что противник использовал 4 медицинских грузовика на базе КамАЗа.
Кроме того, авиация ВСУ за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага.
Армия РФ нанесла 4 ракетных и 13 авиаударов по территории Украины
Страна-спонсор терроризма в течение суток нанесла 4 ракетных и 13 авиаударов, а также совершила 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня по мирным населенным пунктам Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений. В течение суток армия России осуществила обстрелы районов населенных пунктов Середина-Буда, Сопич, Стариково, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка и Поповка Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка Черниговской области, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка и Красное в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях артиллерийским обстрелам подверглись Купянск, Крахмальное и Берестовоу Харьковской области; Невское, Песчаное, Белогоровка и Диброва в Луганской области, а также Спорное, Торское и Новоселовка Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.
На Бахмутском направлении российские оккупанты не оставляют попыток захватить город Бахмут, продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время ВСУ отразили атаки врага в районах Богдановки и Ивановского. Российские обстрелы претерпели Миньковка, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безрезультатное наступление в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка и Северное. Обстрелам армии РФ подверглись Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка в Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Рашисты били около населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка – Донецкой, а также Дудчаны, Змиевка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка, Благовещенское, Днепровское, Белозерка и Береговое Херсонской области.
Военные подчеркивают, что уровень ракетной угрозы остается высоким по всей территории Украины.
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