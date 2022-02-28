Оккупанты терпят неудачи, но открывают огонь по важным военным и гражданским объектам, - Генштаб ВСУ
По состоянию на 06:00, 28 февраля россияне продолжают обстреливать жилые дома и важные объекты инфраструктуры, но украинские военные отражают их атаки
Об этом информирует Генштаб ВСУ.
Оккупанты снизили темп наступления, но пытаются развить успех на отдельных направлениях вторжения в Украину.
Во время воздушно-наступательной операции россияне вели огонь по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками, объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.
Кроме того, захватчики нанесли ракетный удар по жилым домам в Житомире и Чернигове, нарушив нормы Международного гуманитарного права.
Все попытки атак россиян были неудачными, поскольку украинские войска успешно отражают нападения батальонно-тактических групп на подступах, заставляя врага отказываться от наступления.
По состоянию на 28 февраля только одна бригада ВСУ уничтожила более пяти колонн вражеской техники и живой силы противника.
"Противник деморализован и несет большие потери. Замечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся. Защитники Украины продолжают удерживать устойчивую оборону", - подытожили в Генштабе.
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