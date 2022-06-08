Оккупанты терпят большие потери в Северодонецке, ведь не могут достичь целей, которые перед ними ставят, - глава РВА
Председатель Северодонецкого РВА Роман Власенко убежден, что в армии врага собрали всех, кого могли. Боевой дух оккупантов отсутствует, целей не удается достигать, кроме того, захватчики терпят большие потери
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Боеспособность оккупантов низкая, мотивации нет, успехов нет, вопрос о захвате Северодонецка сегодня-завтра не стоит. Захватчики не могут достичь тех целей, которые перед ними ставят. Также кафиры терпят очень большие потери... Поэтому вопрос о боевом духе не стоит, там вопрос численности – их просто много", - подчеркнул Власенко.
Глава РВА добавил, что в Северодонецке воюют все, кого могла собрать оккупационная армия.
"Если идет речь о технике, артиллерии и авиации, то ими занимаются профессиональные штатные подразделения Вооруженных сил РФ. В пехоте "сборная солянка" - там и кадыровцы, и вагнеровцы - все, что могут собрать, идет в бой", - сказал он.
Власенко также отметил, что в подземельях Северодонецкого объединения "Азот" находится около тысячи человек.
"Я думаю, что около тысячи человек там находится, может немного меньше. Обстрелы продолжаются, нет ничего святого", - подчеркнул глава РВА.
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что в бомбоубежищах "Азота" находится примерно 500 человек, среди них есть 36 детей. Они отказываются эвакуироваться
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Накануне, 7 июня глава ВГА Александр Стрюк сообщал , что в Северодонецке остаются 10-11 тыс. мирных жителей, продолжаются уличные бои.
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