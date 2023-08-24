Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Оккупанты терпят большие потери в Донецкой области, ВСУ закрепляются на Бахмутском направлении

Оккупанты терпят большие потери в Донецкой области, ВСУ закрепляются на Бахмутском направлении

24 августа, 2023 четверг
08:39
Война с Россией

Российские военные пытаются наступать в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Однако успеха нет, враг несет значительные потери. Силы обороны наступают на Бахмутском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск и активно применяет резервы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также на направлении Новоданиловки и Новопрокоповки украинские войска имели успех. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Трудные бои продолжаются", - добавили в сообщении.

  • Силы обороны 22 августа имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области. Также защитники успешно наступают у Бахмута.
Украина
російська армія
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Очільник МОН Оксен Лісовий
22 августа, 2023 вторник
Проверка диссертации главы МОН Лисового на плагиат: суд открыл дело против Нацагентства по качеству высшего образования
перемога переможні новини
Автор Татьяна Яворськая
22 августа, 2023 вторник
Победные новости 545-го дня войны: ВСУ прорвали многоэшелонную линию обороны окупантов на Запорожье и первая партия ракет SCALP уже в Украине
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
22 августа, 2023 вторник
Нардеп Железняк: Энергоатом заказал для оккупированной ЗАЭС перчатки более чем на 7 млн грн по завышенным ценам
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.83
    Покупка 37.83
    Продажа 38.67
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
24 августа
09:00
Новости компаний
"Мавка. Лесная песня" онлайн на SWEET.TV. Национальная эксклюзивная премьера
08:56
В Крыму россияне проводят массовые обыски у крымских татар
08:49
Япония
Япония начала сбрасывать в океан очищенную радиоактивную воду с Фукусимы
08:25
Ту-22М3
В ГУР назвали количество самолетов Ту-22М3, оставшихся в России
08:20
Правительство выделило миллиард грн на водоснабжение регионов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
08:02
OPINION
Убийство Пригожина: первые выводы
08:00
Интервью
Когда шел на смерть, улыбнулся, – мама Виталия Скакуна о героизме сына. Спецпроект "Украина: цена свободы"
07:55
Обновлено
Армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 340 военных, 20 БПЛА и 15 артсистем, - Генштаб
07:38
Обновлено
Россияне ночью ударили ракетами по Днепру: 7 раненых, поврежденные дома, транспортный объект и заправка
07:23
В Черном море на дежурстве находятся 9 кораблей РФ, среди них ракетоноситель "калибров", - Гуменюк
06:35
ISW: Путин, вероятно, приказал российскому военному командованию сбить самолет Пригожина
06:14
Минобороны РФ заявило о якобы сбитии трех БПЛА в Калужской и Брянской областях
05:59
"Заря" - "Славия": где и когда смотреть матч плейоф квалификации Лиги Европы
05:57
Украинские войска добились значительных тактических успехов на Запорожье, - ISW
05:46
Алексей Данилов
Россия пытается вербовать на войну в Украине наемников в странах Центральной Азии, - Данилов
05:33
ВСУ могут достать противника в любой точке Крыма, - Буданов
05:23
"Динамо" - "Бешикташ": где и когда смотреть матч плейоф квалификации Лиги конференций
05:13
Сенатор США призвал Украину провести выборы в 2024 году даже вопреки войне
05:00
Эксклюзив
Все окружение Путина теперь понимает условия выживания "в самолете Пригожина", - Портников
04:41
Более 20% самолета армия РФ теряет из-за собственной небрежности, - Newsweek
04:13
КНДР признала провальный запуск разведывательного спутника. Обещают осенью повторить
03:28
В Испании правоохранители ЕС изъяли 700 килограммов кокаина
02:39
В Норвегия запустили самую мощную в мире плавучую ветровую электростанцию
02:09
Макрон готов говорить с Путиным "когда это будет полезно"
01:45
Обновлено
В России разбился самолет, в котором находился Пригожин
01:16
МИД Грузии отреагировал на заявление Медведева о присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии
01:11
Эксклюзив
Начался курс на смену власти в России, - политолог Шлинчак
00:36
В эфире общественного вещателя Германии призвали четвертовать Зеленского для окончания войны
00:31
Эксклюзив
После смерти Пригожина никаких повторных походов в Москву не будет, - российский оппозиционер Пономарев
00:13
Эксклюзив
"Путин устроил показательную казнь": Портников о смерти Пригожина
00:03
Обновлено
Лига чемпионов: результаты всех матчей решающего раунда квалификации
2023, среда
23 августа
23:56
Британская космическая компания Spacebit отправит на Луну флаг Украины
23:28
После крушения самолета Пригожина вагнеровцы пытаются выехать из Беларуси в РФ, - ЦНС
22:38
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украине снова советуют изменить тактику наступления. Колонка Сергея Згурца
22:36
Клуб УПЛ после провала в Кубке Украины объявил об отставке главного тренера
21:33
"Днепр-1" в меньшинстве сыграл вничью со "Спартаком Трнавой" в Лиге конференций
21:18
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/16 финала
21:08
OPINION
Николай Княжицкий
Уступки ради мира, которые могут повлиять на права крымских татар, недопустимы
20:57
Авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб
20:34
Украина победила Словению и вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV