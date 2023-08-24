Оккупанты терпят большие потери в Донецкой области, ВСУ закрепляются на Бахмутском направлении

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск и активно применяет резервы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также на направлении Новоданиловки и Новопрокоповки украинские войска имели успех. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Трудные бои продолжаются", - добавили в сообщении.