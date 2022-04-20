Оккупанты терпят большие потери от украинских военных и не могут воевать без привлечения срочников, - перехват СБУ

Об этом сообщила СБУ .



"Украинские защитники нанесли такие потери российским оккупантам, что те не могут продолжать войну без привлечения солдат-срочников", - подчеркнули в спецслужбе.



Россиянин рассказал матери, что такие вопросы следует решать через прокуратуру.



"Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…"



Мать отвечает, что "наша местная прокуратура, блин, гнилая просто". Сын соглашается, что так и есть.



"Срочников тут и на показуху забирали, якобы что их отправят. Некоторых оставили", - рассказывает россиянин.



По словам оккупанта, одного срочника дважды отправляли на передовую, где он попадал в жесткие ситуации.



"Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили. Не могли назад отправить. Короче, кто-то отправляет, кто-то не отправляет. Непонятно что, короче", - уточняет российский военный.



Мама обещает сыну, что будут искать способы вернуть его домой.



"Видимо, российским родителям особенно "непонятно", как их дети воюют в Украине, если Кремль официально несколько раз подчеркивал, что их там нет", - отметили в СБУ.

Напомним, под Николаевом некоторые подразделения оккупантов потеряли до 70% личного состава.

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