Оккупанты терпят большие потери от украинских военных и не могут воевать без привлечения срочников, - перехват СБУ
В перехваченном СБУ разговоре оккупант признался матери, что РФ мобилизует срочников на войну против Украины
Об этом сообщила СБУ .
"Украинские защитники нанесли такие потери российским оккупантам, что те не могут продолжать войну без привлечения солдат-срочников", - подчеркнули в спецслужбе.
Россиянин рассказал матери, что такие вопросы следует решать через прокуратуру.
"Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…"
Мать отвечает, что "наша местная прокуратура, блин, гнилая просто". Сын соглашается, что так и есть.
"Срочников тут и на показуху забирали, якобы что их отправят. Некоторых оставили", - рассказывает россиянин.
По словам оккупанта, одного срочника дважды отправляли на передовую, где он попадал в жесткие ситуации.
"Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили. Не могли назад отправить. Короче, кто-то отправляет, кто-то не отправляет. Непонятно что, короче", - уточняет российский военный.
Мама обещает сыну, что будут искать способы вернуть его домой.
"Видимо, российским родителям особенно "непонятно", как их дети воюют в Украине, если Кремль официально несколько раз подчеркивал, что их там нет", - отметили в СБУ.
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