Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Оккупанты начали применять старое советское вооружение времен Вьетнамской войны. Я воюю с 2014 года и вот снова начал их встречать. Это вооружение больше подходит для партизанской войны. Россияне начали использовать РСЗО "Град" по монотрубе. Однако они тоже очень опасны для наших бойцов, поскольку у них есть кассетные боеприпасы. И вот эти системы россиян работают по нашим позициям просто непрерывно", - пояснил Кузык.

Командир батальона "Свобода" считает, что активизация россиян в Донецкой области связана с действиями ВСУ на Юге Украины.

"Оккупанты пустили в ход все запасы и все образцы вооружений, которые у них есть. Все это делается для того, чтобы украинские войска не перешли в контрнаступление на Донбассе. Оккупанты пытаются продавить наши позиции и выровнять линию фронта. Я так понимаю, что их активизация на Донетчине связана с действиями ВСУ на Юге Украины. Россияне пытаются разжечь горячую точку в Донецкой области, чтобы сдержать наши войска в направлении Херсона", - добавил он.

17 августа в Донецкой области россияне обстреляли 40 домов, предприятие, школу, исправительную колонию, убили трех гражданских, ранили шестерых.

19 августа глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что в Донецкой области 18 августа оккупанты убили 5 гражданских, еще 10 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно