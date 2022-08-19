Оккупанты так боятся контрнаступления ВСУ на Донетчине, что задействуют вооружение времен Вьетнамской войны - командир батальона "Свобода" Кузык
Командир батальона "Свобода" Петр Кузик считает, что россияне активизируют свои действия в Донецкой области, чтобы сдержать украинские войска в направлении Херсона
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Оккупанты начали применять старое советское вооружение времен Вьетнамской войны. Я воюю с 2014 года и вот снова начал их встречать. Это вооружение больше подходит для партизанской войны. Россияне начали использовать РСЗО "Град" по монотрубе. Однако они тоже очень опасны для наших бойцов, поскольку у них есть кассетные боеприпасы. И вот эти системы россиян работают по нашим позициям просто непрерывно", - пояснил Кузык.
Командир батальона "Свобода" считает, что активизация россиян в Донецкой области связана с действиями ВСУ на Юге Украины.
"Оккупанты пустили в ход все запасы и все образцы вооружений, которые у них есть. Все это делается для того, чтобы украинские войска не перешли в контрнаступление на Донбассе. Оккупанты пытаются продавить наши позиции и выровнять линию фронта. Я так понимаю, что их активизация на Донетчине связана с действиями ВСУ на Юге Украины. Россияне пытаются разжечь горячую точку в Донецкой области, чтобы сдержать наши войска в направлении Херсона", - добавил он.
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