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Главная война с Россией Оккупанты сжигали тела своих солдат на свалке возле Херсона, – The Guardian

Оккупанты сжигали тела своих солдат на свалке возле Херсона, – The Guardian

22 ноября, 2022 вторник
01:01
война с Россией

Жители освобожденного Херсона и рабочие местной свалки рассказали, что россияне сжигали на помойке тела своих погибших солдат

Об этом сообщает The Guardian .

В издании со ссылкой на слова местных жителей отмечают, что на свалке на окраине Херсона среди куч мусора можно встретить то, что произошло здесь недавно. По словам местных жителей и рабочих, российские флаги, униформа и шлемы до сих пор виднеются из-под грязи, а сотни чаек и десятки бродячих собак рыскают вокруг.

К моменту, когда Херсонщину деоккупировали, эту территорию оградили и охраняли от посторонних войск захватчиков.

Как отмечает Guardian, несколько местных жителей и рабочих сообщили, что причиной такой тревожной секретности было то, что оккупационные силы имели там ужасную цель: сбросить тела своих павших собратьев, а затем сжечь их.

Жители рассказали изданию, что видели российские открытые грузовики, прибывавшие на место с черными мешками. Затем эти мешки подожгли, а в воздухе образовалось большое облако дыма с ужасным запахом горелого мяса.

Местные жители считают, что россияне таким образом уничтожали тела своих солдат, погибших во время боев.

"Каждый раз, когда наша армия там обстреливала россиян, они вывозили останки на полигон и сжигали их", – рассказала 40-летняя херсонка Ирина.

45-летняя Светлана Викторовна рассказала, что на въезде в кладбище был установлен российский блокпост.

"Нас не подпускали к месту свалки, где сжигали тела, – говорит она. – Да, я вам расскажу, как это было: приехали сюда, оставили своих солдат-хранителей, выгрузили и сожгли. Однажды мы с мужем приехали не в то время .Мы приехали сюда, когда они делали свой "бизнес" и они сильно ударили моего мужа дубиной по лицу".

Женщина добавила, что она не видела останков, ведь россияне "похоронили все, что осталось".

Украинские власти заявили Guardian, что не могут комментировать, расследуются ли эти обвинения.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Украине погибли почти 6000 военных, но в конце лета Пентагон оценил около 80 000 российских военных, убитых или раненых.

  • С начала полномасштабного вторжения в Украину и до утра 21 ноября россияне потеряли 84 600 человек погибшими, 2892 танка, 278 самолетов и 261 вертолет

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