Оккупанты свозят в Херсонскую область боеприпасы под видом "гуманитарной помощи", - разведка
После ударов ВСУ оккупанты в Херсонской области начали завозить боеприпасы под видом "гуманитарной помощи"
Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в Telegram.
В настоящее время российские военные доставляют боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. В частности, в Херсонскую область въехали более 20 "гражданских" грузовиков КамАЗ. Все они выкрашены в белый цвет с нанесенными на дверь кабины флагами РФ и символикой политической партии "Единая Россия", сообщает разведка. Доставленные боеприпасы складывают в гражданских постройках.
Также ГУР сообщило, что оккупанты вводят дополнительные ограничения для дислоцированных в Херсоне подразделений.
"Со строевого плаца Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел (школа полиции) убрали легковую и грузовую технику, которая несколько месяцев находилась там. Личный состав размещается на 1 этаже и в подвальном помещении. Передвигается по территории в вечернее и ночное время", - говорится в посты.
После ударов ВСУ периметр усиленно охраняется, выставлены позиции снайпера, постоянно наблюдающие за близлежащими частными и многоэтажными домами.
"В случае обнаружения в окнах местных жителей в квартиру срочно направляется группа военных для проверки жителей на предмет сотрудничества с украинской спецслужбой", - отмечает ГУР.
- 9 июля стало известно, что в Мариуполе захватчики раздают "гуманитарную помощь" от руководящей партии РФ "Единая Россия" заплесневевшим хлебом и лопатами.
- Кроме того, по состоянию на 23 июля россияне пройдут побережье реки Ингулец и готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины на Юге.
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