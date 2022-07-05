Оккупанты свозят российский персонал на захваченную ЗАЭС, – разведка

Об этом сообщили на сайте Сил сециальных операций "Сопротивление".

Разведка сообщает, что захватчики до конца месяца планируют сформировать новое штатное расписание станции.

По плану россиян, все рабочие станции, не соглашающиеся сотрудничать с ними, должны покинуть город. До конца сентября станцию планируют отключить от украинской сети.

"Заметим, что такая ситуация у оккупантов и других отраслях. Да, не идут на сотрудничество и не оформляют новые трудовые договоры работники ГСЧС. Захваченную железную дорогу обслуживают работники Крымской железной дороги, ведь местные в подавляющем большинстве отказались. Для обеспечения жильем переселенных лиц россияне проводят инвентарь жилья в оккупированных городах с последующим расселением в квартиры покинувших город. Чтобы мотивировать россиян на переезд на оккупированную Украину, переселенцы получают премию 8,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 мая Славянская теплоэлектростанция остановила работу из-за ракетных обстрелов российских войск.

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