Об этом в утренней сводке 15 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

Противник продолжает нести потери. В частности, в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированной территории Автономной Республики Крым для утаивания числа погибших противник применяет сжигание.

Так, возле местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников.

По данным Генштаба, кремация производится круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются.

ВСУ отразили атаки врага в районах более 20 городов и сел

За минувшие сутки, 14 февраля, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов.

Среди них – Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Украинские воины поразили 6 складов боеприпасов, 2 станции РЭБ и несколько районов скопления врага

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

А ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Россия нанесла 2 ракетных, 3 авиационных удара и осуществила 68 обстрелов с РСЗО по Украине

В течение 14 февраля противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области и 3 авиационных удара. Кроме того, зафиксировано 68 вражеских обстрелов по реактивным системам залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Враг наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.

Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелечья, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Купянск, Редкодуб в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населённых пунктов, включая Крахмальное, Берестовое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Новоегоровку, Макеевку, Краснопоповку, Песчаное, Диброву, Спорное, Раздолевку, Серебрянское лесничество и Белогоровку Луганской области и Федоровка и Степное - Донецкая.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них – Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Зализное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, в частности, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Никольское, Времевка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Львове, Тягинку, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Велетенское Херсонской области.