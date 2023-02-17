Оккупанты свезли на Донбасс 200 медиков-гастролеров, - Центр нацсопротивления
Российские оккупанты свезли в госпиталы Донбасса более 200 представителей младшего медицинского персонала
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Российские гастролеры приехали в Луганск, Лисичанск, Донецк и Горловку, чтобы оказывать помощь оккупантам в чужой стране. Обращаем внимание, что такие действия в Украину не остаются без ответа. За привоз медиков отвечали так называемые добровольцы "Волонтеры - медики" - прикрывающаяся организация добродетельными намерениями, но на самом деле являются агентами влияния кремля, за чей счет и финансируется", - пишут в Центре нацсопротивления.
В общей сложности на Донбасс свезли 200 медиков.
- Потери российской армии могут составлять до 2 тыс. военных на каждый 100 ярдов (91 метр), занятых в результате наступления на Востоке Украины.
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