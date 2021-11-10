Оккупанты стянули "Грады" к линии разграничения, - украинская сторона СЦКК

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook со ссылкой на украинскую сторону совместного центра контроля и координации.



“В зоне действий так называемого 1 армейского корпуса вооруженных формирований РФ в районе Нижняя Крынка мини-БПЛА Миссии обнаружил 6 единиц РСЗО БМ-21 "Град", размещенных на расстоянии до 10 км от линии разграничения, то есть со значительным нарушением линии отвода, определенной для данного вида вооружений составляет 35 км”, - говорится в сообщении.



Как отмечает пресс-служба, в зоне действий так называемого второго армейского корпуса вооруженных формирований РФ в районе Степного, также с помощью мини-пилотчика, обнаружили два траншеекопателя: МДК-3 и ТМК-2, что свидетельствует об инженерном оборудовании позиций непосредственно у линии разграничения.



Представители вооруженных формирований РФ продолжали препятствовать работе патрулей Миссии на оккупированных территориях. Так, на блокпосте у Старомихайловки члены вооруженных формирований РФ задержали патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на 20 минут, якобы из соображений безопасности. В то же время, по словам сотрудников СММ, остальной транспорт двигался мимо блокпоста беспрепятственно.



В районе Гольмовский мини-пилотчик Миссии при выполнении наблюдательных полетов подвергался влиянию средств радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований РФ.



Справка: Первый армейский корпус – объединение Вооруженных сил России на Донбассе. Он находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Формально корпус подчинен управлению так называемой ДНР, командование осуществляется русскими офицерами и генералами. Второй армейский корпус РФ находится на неподконтрольной Украине территории Луганской области и формально относится к так называемой ЛНР.

Напомним, за минувшие сутки, 9 ноября, СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 565 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 114 таких нарушений в Луганской области.