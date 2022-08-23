Оккупанты стянули более 40 единиц военной техники на территорию Запорожской АЭС, - Энергоатом
На территории Запорожской АЭС рашисты накапливают технику и увеличили количество военных. Только вчера оккупанты привезли два бронетранспортера и шесть грузовиков
Об этом информирует в телеграмме Энергоатом .
"Вчера, 22 августа 2022 года, в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время на Запорожской атомной электростанции размещено более 40 единиц российской военной техники.
"У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду", - добавляют в Энергоатоме.
Также количество российских кафиров увеличилось: "Рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" орков, некоторые из них - в масках".
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