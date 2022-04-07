Оккупанты стягивают тяжелую технику в Изюм для наступления в сторону Донецкой области, - депутат Изюмского горсовета
Депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник рассказал, что российские оккупанты стягивают в город Изюм тяжелое вооружение для наступления на Донецкую область
Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо.TV"
Город Изюм, к сожалению, находится под временным контролем российских оккупантов. Вблизи города в направлении Донецкой области ведутся ожесточенные бои. Кафиры накапливают все свои силы, которые у них остались. У нас есть информация, что в городе появляется новая техника и перебрасываются войска из других группировок.” - рассказал Стрельник
Стрельник добавил, что по распоряжению Харьковской ОВ представители районных военных администраций области должны провести эвакуацию гражданского населения.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов дал распоряжение провести эвакуацию гражданского населения из Барвинкова и Лозова. Мы были в Барвенково несколько дней назад. Действительно, очень много людей уехало. В городе остались одиночные пожилые люди. С Лозовой также люди могут эвакуироваться. Уже около 10 тыс. человек покинули Лозовую. - добавил Стрельник
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