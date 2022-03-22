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Главная война с Россией Оккупанты стягивают резервы к границе и планируют возобновить наступление в направлении Броваров, – Генштаб

Оккупанты стягивают резервы к границе и планируют возобновить наступление в направлении Броваров, – Генштаб

22 мартa, 2022 вторник
14:47
война с Россией

Оккупанты пытаются формировать и перемещать резервы к границам Украины. Пока на большинстве направлений российская армия не ведет наступательных операций

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов неизбирательного действия. Противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины", – говорится в сообщении.

Известно, что в пункте постоянной дислокации 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей. В связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители РФ продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловке, Енакиево и близлежащих населенных пунктах.

На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск.

На Сиверском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

В направлении Чернигова враг активных наступательных действий не ведет, продолжает артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и города Чернигова. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено.

В направлении Броваров противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Идет логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводились. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению потерявших боеспособность подразделений за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасна, Угледар и Мариуполь.

В районе населённого пункта Креминна враг активных действий не предпринимал. Силами подразделений 2-го АК продолжает закрепляться в районе населённого пункта Пшеничное.

В районе населенного пункта Ямпиль, отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии, противник осуществлял огневое влияние по подразделениям наших войск с целью обеспечения дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Торское. Удачи не имел.

На направлении Донецк - Марьинка враг предпринял попытку наступления. Успеха не имел, понес значительные потери, отступил.

На Таврийском направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется. В Херсонской области, в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка подразделениями "Росгвардии" проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия.

На Южнобужском направлении противник определенной группировкой предпринял попытку провести штурмовые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имел. В районе населенного пункта Березноватое произвел разведку боем, понес потери и отошел.

  • Напомним, за неимением резервистов, в Российской Федерации предлагают подписать контракт в армию должникам, имеющим проблемы с выплатами кредитов и алиментов.
  • Добавим, с начала вторжения Россия потеряла 15 300 военных, 509 танков, 99 самолетов и 123 вертолета.

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