Оккупанты стягивают резервы к границе и планируют возобновить наступление в направлении Броваров, – Генштаб

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов неизбирательного действия. Противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины", – говорится в сообщении.

Известно, что в пункте постоянной дислокации 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей. В связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители РФ продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловке, Енакиево и близлежащих населенных пунктах.



На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск.

На Сиверском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

В направлении Чернигова враг активных наступательных действий не ведет, продолжает артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и города Чернигова. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено.

В направлении Броваров противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Идет логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводились. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению потерявших боеспособность подразделений за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасна, Угледар и Мариуполь.

В районе населённого пункта Креминна враг активных действий не предпринимал. Силами подразделений 2-го АК продолжает закрепляться в районе населённого пункта Пшеничное.

В районе населенного пункта Ямпиль, отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии, противник осуществлял огневое влияние по подразделениям наших войск с целью обеспечения дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Торское. Удачи не имел.

На направлении Донецк - Марьинка враг предпринял попытку наступления. Успеха не имел, понес значительные потери, отступил.

На Таврийском направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется. В Херсонской области, в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка подразделениями "Росгвардии" проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия.

На Южнобужском направлении противник определенной группировкой предпринял попытку провести штурмовые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имел. В районе населенного пункта Березноватое произвел разведку боем, понес потери и отошел.

Напомним, за неимением резервистов, в Российской Федерации предлагают подписать контракт в армию должникам, имеющим проблемы с выплатами кредитов и алиментов.

Добавим, с начала вторжения Россия потеряла 15 300 военных, 509 танков, 99 самолетов и 123 вертолета.