Оккупанты стягивают на Донбасс танки, минометы и артиллерийские установки и обустраивают новые огневые позиции, - разведка
В пятницу, 17 декабря, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупационные войска на Донбассе укрепляют свои позиции
Об этом говорится на странице ГУР Минобороны в Facebook .
"Командование ВС РФ повышает уровень готовности к применению российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, противник размещает дополнительные средства огневого поражения (танки, минометы, 122-мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки) с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.
Кроме размещения техники, захватчики занимаются оборудованием новых основных и запасных огневых позиций. Также вооруженные силы РФ подготавливают склады для хранения танковых и артиллерийских боеприпасов в населенных пунктах, приближенных к линии столкновения.
"В то же время в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов постоянно производятся уточнения целей артиллерийскими и минометными расчетами для поражения объектов на позициях Объединенных сил", - сообщает украинская разведка.
В Минобороны также отмечают, что командование российских войск комплектует артиллерийские и минометные подразделения наемниками России, ведь среди местного населения временно оккупированных Луганской и Донецкой областей недостаточно подготовленных кадров.
- Напомним, 16 декабря стало известно, что Россия провела военные учения в Черном море.
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