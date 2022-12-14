Оккупанты строят вторую линию обороны уже за Сватовым, готовясь к наступлению ВСУ, - командир бригады ТрО Федоренко
Командир роты 112 бригады ТРО Юрий Федоренко сообщил, что российские оккупанты строят вторую линию обороны за Сватовым, готовясь к деоккупации города Вооруженными силами Украины
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"В течение последних двух недель характер действий противника остается неизменным. Россияне строят под Сватовым две линии обороны. Первую, которая прямо перед линией столкновения. В частности это трасса Р-07. Трасса находится частично под нашим контролем и частично под контролем оккупационных войск. Вторую линию обороны россияне строят за пределами Сватового. Поскольку готовятся к наступлению ВСУ. Они понимают, что в недалекой перспективе ВСУ деоккупируют город Сватово", – пояснил Федоренко.
Командир ТРО подчеркнул, что ВСУ активно готовятся к ведению боевых действий в зимний период.
"Работа ВСУ по продвижению вперед продолжается ежедневно. Также наши военные активно готовятся к ведению боевых действий зимой. Ведь для того, чтобы успешно развивать контрнаступательные действия, личный состав должен быть в безопасности и хорошо экипирован", - добавил он.
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