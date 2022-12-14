Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"В течение последних двух недель характер действий противника остается неизменным. Россияне строят под Сватовым две линии обороны. Первую, которая прямо перед линией столкновения. В частности это трасса Р-07. Трасса находится частично под нашим контролем и частично под контролем оккупационных войск. Вторую линию обороны россияне строят за пределами Сватового. Поскольку готовятся к наступлению ВСУ. Они понимают, что в недалекой перспективе ВСУ деоккупируют город Сватово", – пояснил Федоренко.

Командир ТРО подчеркнул, что ВСУ активно готовятся к ведению боевых действий в зимний период.

"Работа ВСУ по продвижению вперед продолжается ежедневно. Также наши военные активно готовятся к ведению боевых действий зимой. Ведь для того, чтобы успешно развивать контрнаступательные действия, личный состав должен быть в безопасности и хорошо экипирован", - добавил он.

Украинские воины за 13 декабря успешно отразили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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