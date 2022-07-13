Об этом сообщает в фейсбуке Херсонская областная военная администрация.

13 июля ХОВА отчитывается о последних новостях области.

"В городе стало больше патрулей оккупантов и проверок людей на улицах и блокпостах. Враг оказывает давление на местное население, оккупанты отбирают авто у херсонцев, грабят местные предприятия. По сообщениям местных, оккупанты строят фортификационные сооружения возле Антоновского моста", - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают об увеличении количества российской техники и оккупантов.

Кроме того, захватчики продолжают похищать людей.

"За последние сутки во второй раз взят в плен глава Миловской общины Олег Яхниенко, а также похищен егерь, охраняющий участок Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе. О судьбе сотни других пленных до сих пор ничего не известно", - добавили в ХОВА.

Рашисты запрещают местным ремонтировать свето- и водоснабжение, а также пользоваться телефонами.

Ежедневно тысячи людей пытаются выехать с временно оккупированной территории, однако никаких официальных коридоров не было согласовано. Люди эвакуируются на страх и риск.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 12 июля отмечает , что в ходе спецоперации из плена освобождены пять граждан Украины.

Planet Labs сделала спутниковый снимок воронки после удара ВСУ по складу боеприпасов оккупантов в Новой Каховке Херсонской области. Напомним, вечером 11 июля украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области.

Российские военные на временно оккупированной Херсонской области захватили институт животноводства "Аскания-Нова". Нацполиция открыла уголовное производство.

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