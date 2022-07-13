Оккупанты строят укрепления возле Антоновского моста на Херсонщине
Российские захватчики на Херсонщине строят фортификационные сооружения возле Антоновского моста для обороны
Об этом сообщает в фейсбуке Херсонская областная военная администрация.
13 июля ХОВА отчитывается о последних новостях области.
"В городе стало больше патрулей оккупантов и проверок людей на улицах и блокпостах. Враг оказывает давление на местное население, оккупанты отбирают авто у херсонцев, грабят местные предприятия. По сообщениям местных, оккупанты строят фортификационные сооружения возле Антоновского моста", - говорится в сообщении.
Местные жители сообщают об увеличении количества российской техники и оккупантов.
Кроме того, захватчики продолжают похищать людей.
"За последние сутки во второй раз взят в плен глава Миловской общины Олег Яхниенко, а также похищен егерь, охраняющий участок Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе. О судьбе сотни других пленных до сих пор ничего не известно", - добавили в ХОВА.
Рашисты запрещают местным ремонтировать свето- и водоснабжение, а также пользоваться телефонами.
Ежедневно тысячи людей пытаются выехать с временно оккупированной территории, однако никаких официальных коридоров не было согласовано. Люди эвакуируются на страх и риск.
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