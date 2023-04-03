Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Оккупанты начали строить три новые линии обороны на временно оккупированной территории Запорожской области. Первая линия обороны проходит на границе Запорожской и Донецкой областей. Все как всегда, оккупанты роют окопы и расставляют противотанковые заграждения. Вторую линию обороны они начали строить между Запорожской и Херсонской областями. Третья же линия обороны строится оккупантами между поселком Мирное и Терпение, которые находятся в 10 км от города Мелитополь", – рассказал Федоров.



Мэр Мелитополя подчеркнул, что у оккупантов нет возможностей и ресурсов для повторного наступления



"Строительство оккупантами новых линий обороны указывает на то, что у них нет никаких возможностей для какого-либо наступления. Они готовятся к обороне временно оккупированного Мелитополя. Однако я убежден, что наши Вооруженные силы смогут освободить Мелитополь. Сейчас у оккупантов на временно оккупированных территориях только на рост на фоне новостей о наступлении Вооруженных сил Украины", - добавил он.



Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области утром 29 марта прогремели несколько взрывов в разных районах города.

2 апреля во временно оккупированном Мелитополе в локомотивном депо раздалось по меньшей мере 6 взрывов, где россияне обустроили состав ремонта техники и топлива, а также часть хранилища боеприпасов.

Также рашисты во временно оккупированном Мелитополе размещают системы ПВО в жилых кварталах, вследствие чего обломки их ракеты прилетели в здание, есть пострадавшие.

Утром 3 апреля во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области взорвался автомобиль. Пострадавшему коллаборанту Максиму Зубареву оказали медицинскую помощь