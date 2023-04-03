Оккупанты строят три новые линии обороны в Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты начали строительство трех новых линий обороны на временно оккупированных территориях Запорожской области
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Оккупанты начали строить три новые линии обороны на временно оккупированной территории Запорожской области. Первая линия обороны проходит на границе Запорожской и Донецкой областей. Все как всегда, оккупанты роют окопы и расставляют противотанковые заграждения. Вторую линию обороны они начали строить между Запорожской и Херсонской областями. Третья же линия обороны строится оккупантами между поселком Мирное и Терпение, которые находятся в 10 км от города Мелитополь", – рассказал Федоров.
Мэр Мелитополя подчеркнул, что у оккупантов нет возможностей и ресурсов для повторного наступления
"Строительство оккупантами новых линий обороны указывает на то, что у них нет никаких возможностей для какого-либо наступления. Они готовятся к обороне временно оккупированного Мелитополя. Однако я убежден, что наши Вооруженные силы смогут освободить Мелитополь. Сейчас у оккупантов на временно оккупированных территориях только на рост на фоне новостей о наступлении Вооруженных сил Украины", - добавил он.
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